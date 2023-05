Il forte vento di Scirocco che ha sferzato in maniera violenta la provincia di Messina per tutto il pomeriggio di oggi ha causato danni e disagi. A Milazzo ha danneggiato il tetto della piscina comunale, scoperchiandolo.

Sulla questione è intervenuto Gianluca Venuti del Movimento Sportivi Milazzesi che, già un paio di settimane fa, aveva acceso i fari sulle condizioni della struttura sportiva cittadina.

“Lo sostenevamo da tempo – afferma – Non è certamente responsabilità del gestore, piuttosto il solo pensiero di assegnare strutture in condizioni fatiscenti ed antieconomiche che dovrebbe fare riflettere gli uffici comunali preposti. Pertanto chiediamo l’intervento immediato per la messa in sicurezza del tetto della struttura, al contempo auspichiamo l’immediata attivazione di un tavolo tecnico che avvii il percorso di riqualificazione della piscina comunale di Milazzo e dia apertura definitiva (anche al costo di rinunciare a qualche posto a sedere) al palazzetto dello sport. È proprio l’approccio all’impiantistica sportiva che deve cambiare. Continuaremo a difendere i diritti dei cittadini e delle società sportive tutte”.