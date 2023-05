Torna uno degli appuntamenti più dolci dell’anno a Valdina. Domenica 14 maggio si terrà infatti la VII sagra della Chiana, dolce tipico del luogo.

Tanti gli appuntamenti previsti per l’occasione dall’amministrazione comunale di Valdina.

Domani alle ore 17:00 nell’Aula Consiliare di Valdina si terrà un laboratorio del Gusto a cura dell’I.I.S. Antonello di Messina e dello Slow Food Peloritani Tirrenici.

Alle 18 invece l’appuntamento sarà nella piazza Chiesa Madre per lo Show cooking dal titolo “Metodo e arte della Ciauna”.

Sempre in piazza si potrà percorrere il percorso enogastronomico e ovviamente si potrà degustare la protagonista della Sagra: Ciauna con lo zibibbo, ma non solo. In piazza anche tanti prodotti tipici, artigianali e manifatturieri.

L’associazione Milarte terrà una Mostra d’Arte. Per i più piccoli invece è predisposta un’ area giochi per bambini a cura di PAPAU giochi educativi. Il tutto sarà allietato dalla Musica Popolare itinerante.

A margine dell’evento di terrà anche un convegno. Ad introdurre e moderar3 i lavori Professore Antonino lannazzo. A seguire i saluti di benvenuto del Sindaco Antonino Di Stefano. Interverranno Shara Pirrotti Storica e scrittrice con un intervento dal titolo “I dolci siciliani nella storia”, Giuseppe La Rosa Presidente Slow Food che parlerà di “Condotta Peloritani Tirrenici Un percorso partecipato per la costituzione di un presidio Slow Food”, Lillo Freni Ambasciatore del gusto interverrà invece su “La pasticceria messinese e l’importanza della custodia e del trasferimento del sapere e del saper fare”. Antonino lannazzo Professore I.I.S. Antonello Messina tratterà invece “Gli Istituti Alberghieri, ruolo strategico per le fucine del gusto di domani”.