Dovranno difendersi a vario titolo dall’accusa di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario, e per un indagato anche dal falso in cartella clinica i 17 indagati, tra medici e infermieri, per la morte della 61enne Maria Pia Castrovinci, spirata tra le braccia della nuora in auto dopo le sue dimissioni dall’ospedale Papardo.

Qui era stata sottoposta ad intervento chirurgico nel reparto di Ginecologia. Dimessa il 24 dicembre 2021 ed era morta al casello di Villafranca della A20, mentre i familiari la stavano riaccompagnando a casa. L’ipotesi è che il decesso possa essere stato accusato da una sospetta lesione della vescica durante l’intervento. È quanto sarebbe emerso dopo l’esecuzione dell’autopsia, eseguita dal medico legale Giovanni Andò e dalla ginecologa Alfonsa Pizzo.

I due esperti avrebbero accertato l’insorgere di complicanze dopo l’intervento che avevano portato alla morte la donna: durante l’intervento chirurgico sarebbe stata per errore lesionata la vescica urinaria della paziente.