Lo Scirocco sta seminando apprensione in tutto il territorio della provincia di Messina. Raffiche fortissime interessano in queste ore anche il comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. E si contano già i primi danni.

Oltre a quelli subiti da privati cittadini a causa del forte vento, si registra il crollo di alberi e pali della pubblica illuminazione. A Barcellona Pozzo di Gotto un palo della pubblica illuminazione è crollato in Via Capri, nel quartiere Portosalvo dove attenzione c’è intorno ad altri pali pericolanti. Grossi rami sono caduti lungo la Via Turati.

A Milazzo, un albero è crollato in zona Grazia nei pressi del rifornimento Agip. A Terme Vigliatore un palo della luce è crollato in Via Franchini e alberi sono finiti al suolo nella zona adiacente l’ex Parco Augusto. A Giammoro, infine, crollato un grosso cartellone pubblicitario nei pressi della SS113.

Sempre a Milazzo, il vento ha danneggiato l’impalcatura dei lavori per il Duomo, in pieno centro. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco.