Un camion si è ribaltato, probabilmente a causa del forte vento, lungo la A20 in direzione Messina.

L’incidente è avvenuto tra gli svincoli di Tusa e Santo Stefano di Camastra. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il conducente. In queste ore, il forte vento di Scirocco sta creando forti disagi alla circolazione dei veicoli lungo l’autostrada A20, proprio in quel tratto.

A tal proposito, proprio a causa delle forti raffiche di Scirocco, la Polizia Stradale della Sottosezione di Buonfornello ha disposto la chiusura al transito lungo l’arteria autostradale nel tratto di competenza in direzione Messina.