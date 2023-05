Un riconoscimento a due società che sono fortemente impegnate nella valorizzazione dei giovani in due discipline sportive meno note ma sicuramente di grande prestigio per coloro che le svolgono.

Nella giornata di ieri, l’Amministrazione comunale ha premiato i componenti della “Mylae Gym ASD”, affermata squadra di ginnastica artistica milazzese, nata nel 2017 grazie ai suoi allenatori Davide Trio ed Emanuela Curcio.

Dalla sua prima partecipazione alle gare, la società milazzese si è distinta subito in ambito Regionale sia per numeri di podi ottenuti che per partecipanti. Nelle ultime competizioni Regionali di livello Silver sono state circa 60 le agoniste impegnate in campo gara delle quali ben 23 sono salite sul podio (11 sul gradino più alto).

L’altra società premiata dal sindaco Pippo Midili, dall’assessore allo Sport, Antonio Nicosia che ha voluto fortemente l’iniziativa, dal vicepresidente del consiglio comunale Mario Sindoni e dal consigliere Nino Italiano, è stata invece il club ippico “Le Coccinelle” che ha portato in alto il nome di Milazzo sia a livello nazionale che internazionale nei vari concorsi ai quali ha partecipato.

La squadra, guidata dagli istruttori/coach Francesco Scarpato e Teresa Coppolino, si è distinta per bravura e preparazione. A tutti i piccoli atleti presenti nell’aula consiliare è stata consegnata una medaglia ricordo.