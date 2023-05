Una storia di profondo degrado quella che si sono trovati di fronte i poliziotti a Bordonaro. Un controllo alle Case Gialle, alla ricerca di un pregiudicato, ha permesso di scoprire cosa si celava dietro la porta del numero 4.

La Polizia è andata a bussare a casa di un 50enne perché, da un’informativa dei Carabinieri, si sapeva che spesso di accompagnava con un uomo di 66 anni, calabrese originario di Melito di Porto Salvo al quale dovevano notificare una misura cautelare del Tribunale di Reggio Calabria perché destinatario di una condanna definitiva a 5 anni di carcere. E l’intuito che i due potessero trovarsi insieme era corretto. Ma certo non si aspettavano di trovarlo cadavere.

Giaceva a terra, in un angolo della stanza dove c’era un letto, accanto a cataste di rifiuti. Indossava il pigiama ma era irriconoscibile perché, da un primo esame, pare sia morto da almeno sei mesi. Perché il 50enne lo tenesse in casa è adesso al vaglio della polizia di Stato. Al momento, l’ipotesi investigativa principale è che, alla base dell’occultamento del cadavere, ci possa essere l’interesse del 50enne a percepire la pensione (o il reddito di cittadinanza) dell’amico. Tra le carte trovate dagli agenti un documento di identità contraffatto sul quale il cinquantenne avrebbe apposto una sua foto. E, così facendo, avrebbe aperto un conto corrente alla Posta sul quale farsi accreditare il sussidio. E su questo aspetto c’è un’indagine dei carabinieri che si stava occupando proprio di questo.

L’uomo è stato fermato e interrogato e la sua posizione è al vaglio del magistrato che si sta occupando del caso, il sostituto procuratore Anita Siliotti che anche disposto il sequestro dell’immobile e l’autopsia sul corpo del 66enne per accertare le cause della morte. Da un primo esame esterno si pensa che sia morto per cause naturali.