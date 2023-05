Un 48enne è finito in carcere a Piazza Lanza dopo la notifica di un provvedimento da parte dei Carabinieri della Stazione di San Gregorio Gravina di Catania. La misura è stata chiesta dalla Procura di Catania a seguito dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione di cui l’uomo è ritenuto responsabile.

Le indagini sono state coordinate dal un pool di magistrati specializzati in reati che riguardano la violenza di genere. L’indagato 48enne abitualmente, spesso in preda ai fumi dell’alcool, vessava la madre di 70 anni e il marito 83enne con il quale la donna è sposata da una ventina d’anni. Il figlio avanzava veementi e continue richieste di denaro al punto che la madre lo aveva denunciato a marzo scorso per tutelare la sua incolumità e quella dell’anziano marito che, nel giugno scorso, era intervenuto per difenderla da un’aggressione del figlio venendo percosso e costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso di Acireale.

Le pressanti richieste economiche venivano avanzate con telefonate, sia di giorno che di notte, pretendendo a calci e pugni il portone d’ingresso, con insulti e minacce. Al centro delle stesse richieste, la presunta vendita di un immobile di proprietà della madre a seguito della quale il figlio pretendeva l’elargizione di una somma di diecimila euro. Questo oltre alle continue richieste oscillanti tra i 50 e i 100 euro. Durante le indagini la 70enne ha confermato di avere sottoscritto un preliminare per vendere l’immobile, ma di non avere ancora perfezionato la vendita.

In tale contesto tra l’altro il figlio, come denunciato nel mese di aprile anche dall’83enne ormai impaurito per l’escalation dell’aggressività da quest’ultimo manifestata, è emerso che avrebbe più volte afferrato la madre per il collo nel chiaro intento di strangolarla, nonché le avrebbe lanciato addosso mozziconi di sigaretta accesi, apostrofandola come “prostituta”, terrorizzandola e costringendola pertanto a rifugiarsi all’interno dell’abitazione per sfuggire alle violenze, confermate anche dalla nuora della 70enne che, a volte, per calmarlo, avrebbe a volte elargito al cognato piccole somme di denaro.