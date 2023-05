Siamo alla ricerca di una figura da inserire nell’area Marketing. Il/la candidato/a si occuperà prevalentemente della produzione di contenuti testuali (in affiancamento ad una persona senior) per la pubblicazione sui blog aziendali e sui canali social.

La risorsa si occuperà di:

Produzione di testi per piani editoriali; Produzione di testi SEO e relativa pubblicazione nei siti e blog gestiti; Produzione di contenuti social-media oriented e relativa pubblicazione su Facebook, Linkedin e Instagram, YouTube; Creazione di testi per newsletter; Redazione di Comunicati Stampa; Creazione di testi per interviste e abstract giornalistici

Requisiti richiesti:

Laurea in Materie Umanistiche, Scienze della Comunicazione d’impresa, Marketing, Televisione/Cinema e New Media

Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Power Point ed Excel

Capacità di scrittura in italiano corretto

Ottima conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua opzionale;

Capacità di produzione di testi emozionali e coinvolgenti, adatti ai diversi canali;

Gestione pregressa di profili o pagine Facebook aziendali;

Conoscenza (anche base) di HTML;

Utilizzo pregresso di software invio newsletter (Mailchimp, MailUp, Mailjet);

Predisposizione al lavoro in team;

Ottime doti di organizzazione del lavoro e di problem solving;

La durata dello stage è di 6 mesi.

Sede di lavoro: Capo d’Orlando (ME)

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tirocinio formativo/Stage

Disponibilità: Dal lunedì al venerdì

Smart working: No

Candidature a: info@davision.it