In Tribunale per un processo, detenuto riesce a fuggire e far perdere le sue tracce

L’uomo, 35 anni, detenuto ad Agrigento, è fuggito dal Palazzo di Giustizia di Trapani. Ricerche ancora in corso

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Un detenuto presso il carcere di Agrigento, Francesco Adragna di 35 anni, è scappato stamattina dal Palazzo di Giustizia di Trapani, dove attendeva il suo processo. È riuscito ad allontanarsi, facendo perdere le sue tracce. Polizia e Carabinieri hanno subito cinturato il palazzo, senza riuscire a intercettarlo. L’uomo ha peraltro un braccio ingessato e indossa una tuta rossa. Si trovava nella Camera di Sicurezza al primo piano. Una fuga rocambolesca. Tutte le udienze sono state subito sospese. Le immagini di videosorveglianza lo hanno immortalato mentre si allontanava indisturbato dal Tribunale, utilizzando una uscita laterale nonostante il braccio ingessato, appunto. Passata al setaccio anche la stazione di Trapani, ma dell’uomo nessuna traccia. Leggi anche Frana di San Fratello, Leanza: “Il Governo regionale si attivi immediatamente!” Bandiera Blu al Porto Turistico di Capo d’Orlando e al Marina del Nettuno

Vuoi rimanere aggiornato? Iscriviti al canale Telegram