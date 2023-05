Sinagra – Il direttivo dell’A.D.P. Sinagra, formazione che ha disputato l’ultimo Campionato di Prima Categoria Girone D classificandosi all’ottavo posto, ha riconfermato alla guida della prima squadra mister Simone Bonfiglio e il suo staff tecnico, composto dal Vice-allenatore Ivan Giglia, dal preparatore dei portieri Nunzio Galvagno e dal collaboratore Francesco Natalotto.

La dirigenza del Sinagra si è riunita lo scorso 10 Maggio, con all’ordine del giorno la chiusura dei bilanci della trascorsa annata sportiva e l’intento di tracciare le linee guida di programmazione, in vista della prossima stagione 2023/2024.

Nel corso della riunione è stata analizzata la stagione appena conclusa (sta giungendo al termine anche l’attività del settore giovanile), con una discussione relativamente a quanto fatto di positivo e ai tanti aspetti, che si potranno migliorare in futuro. Il Presidente del Sinagra Giovanni Bucale ha messo in evidenza quali sono gli obiettivi principali, che si propone la società: continuare il percorso di valorizzazione dei giovani locali, con l’inserimento all’interno della rosa di 2-3 elementi di esperienza, e cercando di sfruttare le occasioni che si presenteranno sul mercato. La dirigenza, con una scelta condivisa da tutti i componenti, ha deciso per la prosecuzione del rapporto di collaborazione con mister Bonfiglio e il suo staff, premiati per l’ottimo impegno e il lavoro svolto nello scorso Campionato.