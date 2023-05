Ci sono due contenzioni che pendono sul Comune di Capo d’Orlando anche se, entrambi, ancora non passati in giudicato.

Uno riguarda l’Eni Plenitude che, tramite il tribunale di Patti, chiede il pagamento di bollette arretrate per un importo di quasi due milioni di euro.

L’altro riguarda un debito maturato a seguito di un lodo per poco più di un milione di euro per il pagamento della parcella del defunto ingegner Rodriguez, risalente alla progettazione dell’ampliamento del porto di Capo d’Orlando.

Per entrambi i casi, secondo voci di Palazzo Europa, l’intenzione sembra essere quella di proporre ricorso.

Intanto questa mattina intorno a mezzogiorno si è svolta la tanto attesa riunione dei capigruppo proprio su questi argomenti.

Durante l’incontro è stata stabilita la data del prossimo consiglio comunale convocato per il 24 maggio alle ore 19.

Il presidente del consiglio Cristian Gierotto, ha proposto al Sindaco di interloquire con i legali delle due cause per ottenere una relazione e capire, così, come procedere ed avere maggiore chiarezza sui passi da compiere per la risoluzione dei contenziosi.

Il consigliere Renato Mangano ha chiesto anche un parere del revisore dei conti per capire se si tratta di debiti che possono essere inseriti fuori bilancio, come del resto chiede da giorni. Il gruppo “CambiAmo Capo”, infatti, vorrebbe che i contenziosi venissero riconosciuti come debiti fuori bilancio.