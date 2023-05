Sono stati momenti di paura a San Fratello che rivive l’incubo del dissesto idrogeologico che, già nel 2010, seminò il panico tra la popolazione. Tutto è successo intorno a mezzogiorno.

Grossi massi si sono staccati dalla cosiddetta Roccaforte nel quartiere Porta Sottana tra Via Libertà e Via dei Normanni. La gente è ancora sotto choc per l’accaduto. Solo per puro miracolo non si contano vittime o feriti. Una ragazza aveva appena parcheggiato la sua auto quando si è accorta che la montagna stava venendo giù ed è corsa a mettersi in salvo. Sotto i massi sono rimaste autovetture vuote che erano parcheggiate in zona, travolta la barriera posta a protezione della carreggiata, danni anche alle case. Fortunatamente un uomo si sarebbe accorto di quanto stava accadendo, lanciando l’allarme.

Il momento della quantificazione dei danni avverrà chiaramente in una seconda fase. Adesso è il momento di mettere in sicurezza la zona, dal momento che si temono nuovi crolli. La strada risulta ostruita. Il sindaco ha intanto disposto l’evacuazione delle case che insistono sulla zona. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di s. Agata Militello, di Patti e due funzionari del comando di Messina. Richiesto inoltre l’intervento del nucleo elicotteri di Catania.