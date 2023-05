Al Posto Giusto” è tornato ad emozionare il pubblico. L ‘ITIS E. Torricelli di Sant’Agata di Militello, ha ospitato il monologo teatrale dedicato alla vita di 𝗚𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮, vittima innocente di mafia, scritto e diretto da 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗹𝗼 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗶𝗰𝗮 e interpretato da 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗮𝗻𝗮 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗶𝗰𝗮.

L’iniziativa promossa dalla Scuola, in particolare dal suo dirigente scolastico Tamara Micale, ha coinvolto circa 150 ragazzi che hanno partecipato al dibattito dopo la proiezione.

Presenti all’incontro, moderato dalla docente Avv. 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗮𝘃𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶, 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮, fratello di Graziella e 𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗦𝗶𝗿𝗮𝗰𝘂𝘀𝗮𝗻𝗼 dell’Associazione Anymore Onlus.

Vogliamo ancora una volta ringraziare la dirigente scolastica – afferma Roberto Saia, Presidente dell’associazione Orizzonte Comune – 𝗧𝗮𝗺𝗮𝗿𝗮 𝗠𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 e tutti gli insegnanti (tra cui le prof. 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹𝗮 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗼 e 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗮 𝗥𝗮𝗻𝗱𝗼) per il lavoro educativo che svolgono quotidianamente con i ragazzi, conducendoli in percorsi virtuosi che rappresentano una speranza per il futuro della nostra terra.E ancora una volta vogliamo sottolineare la nostra soddisfazione per essere diventati punto di riferimento sul territorio e nelle scuole, anche ben lontano da Villafranca Tirrena.

Andando in giro per le scuole la cosa che trovo “sorprendente” é, in realtà, la voglia di conoscere Graziella da parte dei ragazzi. Credo che il nostro monologo trasponga così tanto Graziella da farla sentire davvero “una di loro”. E forse é proprio questa la chiave per smuovere le coscienze dei più giovani. Immedesimarsi nella sua tragedia e nel suo dolore. Noi siamo felici di poter contribuire, nel nostro piccolo, alla battaglia per la legalità, anche oltre i confini del nostro paese. E paradossalmente, devo dire, ma forse neanche troppo, troviamo più riscontri lontano che non nel nostro territorio. A breve avremo altri appuntamenti e continueremo a raccontare Graziella ogni volta che sia possibile. I suoi familiari continuano a portarne il ricordo nelle scuole perché la storia di Graziella deve viaggiare lontano non solo tra i più grandi.