Mirto – E’ stata rinviata ad altra data a causa di ragioni impreviste la presentazione del libro “Duedime – Infanzia” di e con Antonio Limoncelli, che era programmata per oggi pomeriggio alle ore 18:30 presso il Palazzo Cupane di Mirto.

L’illustrazione del volume rientra nell’ambito de “Il Maggio dei Libri”, organizzato dal MIC (Ministero della Cultura), ed è a cura della Biblioteca Comunale; gli organizzatori provvederanno a comunicare la nuova data, attraverso una successiva comunicazione.

L’esposizione del libro prevede la presenza dell’autore Antonio Limoncelli, con la partecipazione dell’Assessore Comunale alla Cultura di Mirto Dott.ssa Donatella Sgrò, alcuni brani del libro saranno letti dalla Dott.ssa Graziella Immorlica e la funzione di relatore sarà ricoperta dal Prof. Vincenzo Ettari.

Antonio Limoncelli, nato a Capo d’Orlando nel 1956, è un biologo, giornalista, istigatore d’introspezioni, poeta e artista. Scrive dal 1970 e dipinge dal 1975; dal 1994 la sua ricerca vuole diventare collettiva, e fonda e coordina la rivista culturale “Crisalide” (1994-2000), voce di un gruppo di artisti e scrittori del territorio. L’anno successivo nasce “Bruco” (1995-2000), un giornalino scolastico che permetterà ai ragazzi e ai giovani dei Nebrodi di esprimere idee ed emozioni. In seguito Limoncelli fonda e dirige “Flussi Potenziali” (1999-2022), rivista sperimentale d’entropia, e “Nova Sicilia” (2007-2014). Nel 2001 fonda e dirige la rivista d’arte e scienza “Nova”, mentre il 2022 è l’anno in cui pubblica il libro “Duedime – Infanzia” (a cui seguirà “Duedime – Adolescenza“). In questo volume si mette in evidenza l’infanzia, che è il periodo più intenso della nostra vita, perché il gioco è la più grande passione, e c’è il piacere di condividere una gioia inesauribile. L’essere si nutre dell’immaginario per scoprire i nuovi mondi e per ritrovarsi, ovunque sia possibile interpretare altri noi stessi, altri ruoli dell’io. Si creano così innumerevoli identità che sostituiscono la nostra, che trasformano, ti fanno crescere e quando capisci chi sei, l’altro di te muore.