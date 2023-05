I Consiglieri comunali Giuseppe Truglio, Sandro Gazia, Linda Liotta, Felice Scafidi e Renato Mangano hanno presentato una mozione per la valorizzazione del Borgo di S.Gregorio e delle relative tradizioni marinare.

L’atto politico fa riferimento al registro Reimar (Registro Identitario della Pesca del Mediterraneo e dei Borghi Marinari).

Secondo il gruppo “CambiAmo Capo” il Reimar potrebbe rappresentare un interessante strumento per valorizzare il Borgo di San Gregorio, a Capo d’Orlando, le culture e le tradizioni dei Pescatori che non possono assolutamente essere cancellate.

Il Reimar potrebbe, sempre secondo l’opposizione consiliare, contribuire alla conservazione del patrimonio correlato alla pesca marittima nonché alla promozione dello sviluppo turistico e di una maggiore coesione sociale e alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Al momento, in Sicilia, sono soltanto 16 i comuni iscritti al registro.

Per questo motivo il gruppo di minoranza chiede al primo cittadino di voler sottoporre al Consiglio comunale la mozione, quale atto di indirizzo.

Questo per poter attivare tutte le procedure necessarie per presentare l’istanza di iscrizione, affinché il Borgo San Gregorio, venga inserito nel Reimar, per agevolare la realizzazione di progetti innovativi di sviluppo sostenibile.