Da Milazzo a Torregrotta. Si è svolta anche quest’anno la corsa di beneficenza Run4Hope. Si tratta di una vera e propria gara di solidarietà, il cui scopo è puramente benefico. Quest’anno l’ente beneficiario è AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).

A Milazzo a farsi promotori della staffetta di beneficenza che si svolge dal 6 al 14 maggio sono stati Francesco Grillo e Luciana Delia, dell’ASD Polisportiva Milazzo. A Torregrotta si sono interessati gli atleti della A.S.D. meeting s.c. runner e lo hanno consegnato alla Asd G.S. Indomita Torregrotta.

Ieri alle 17 il passaggio del testimone a palazzo dell’Aquila alla presenza dell’assessore allo Sport, Antonio Nicosia. Gli atleti provenienti da Barcellona, con una serie di scambi sono passati dal litorale di ponente e Capo Milazzo fino al Municipio dove hanno consegnato il simbolo dell’evento alla società sportiva di Torregrotta che ha dato seguito al viaggio della “speranza”. Ad accoglierli a Torregrotta anche l’Amministrazione Comunale, ed in particolare l’Assessore allo sport Raffaele Nastasi. “Iniziative come questa sono molto importanti – ha dichiarato l’ass. Nastasi – e quindi è giusto che un’Amministrazione sia presente a tutte questi bei progetti. Ringraziamo le tutte le associazioni che si sono susseguite in questo “viaggio”, in particolare le due associazioni sportive torresi. Rivolgo anche un grande in bocca al lupo anche ad un atleta che ha avuto in piccolo infortunio durante il tragitto”

“Felici di accogliere anche quest’anno Run4Hope Massigen – ha detto Nicosia – nobile “gara” di solidarietà che quest’anno avrà come ente beneficiario AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e l’adesione di oltre 400 associazioni sportive e migliaia di podisti dimostra l’importanza dell’iniziativa che ha visto in prima linea, nel dare giusta testimonianza, anche la Brigata Meccanizzata Aosta con la Tenente Sara Tigano, presenti in questa giornata milazzese”.