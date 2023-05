Indossa il lutto cittadino oggi la cittadina di Santa Teresa di Riva in occasione dei funerali del giovane Andrea Finocchio che ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale verificatosi sabato scorso a Lascari , nel palermitano, mentre si stava recando con un amico ad assistere alle prove Rally della Targa Florio.

Una morte repentina e prematura che ha gettato nello sconforto tutta la comunità santateresina, nella quale Andrea era molto benvoluto. Lutto anche per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, di cui Andrea era volontario presso il Distaccamento di Antillo . Il lutto cittadino è stato proclamato dal sindaco Danilo Lo Giudice, con propria ordinanza, per consentire la Piazza ampia partecipazione alle esequie. Il primo cittadino ha invitato i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le Associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto dalle 14:00 e fino alla conclusione dei funerali che si terranno alle 16 presso il Santuario Madonna del Carmelo.