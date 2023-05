Capo d’Orlando – Stasera accende i fornelli il Ristorante Seaside

In via Andrea Doria, in un ambiente esclusivo e contemporaneo, prelibatezze a base di pesce con vista mare mozzafiato

In Via Andrea Doria, 65 stasera il Ristorante Seaside accende i suoi fornelli per deliziare il palato dei suoi clienti con le prelibatezze dei suoi Chef. Il gusto autentico del mare per vivere un'esperienza culinaria unica, dove la freschezza e la bontà del pesce si fondono con un'atmosfera accogliente e raffinata. Immerso nella splendida cornice del lungomare orlandino, il ristorante Seaside è pronto a riservare un'accoglienza meravigliosa in un ambiente elegante e contemporaneo. Le sale sono arredate con gusto, mentre lo spazioso terrazzo consente di degustare le prelibatezze preparate dallo Chef all'aperto, coccolati dalla brezza marina. I piatti a base di pesce sono assoluti protagonisti del Menu di Seaside che offre solo prodotti freschi e di alta qualità. Dai crostacei ai molluschi, dalle delizie di mare alle specialità locali, ogni piatto è preparato con maestria e passione. Dai crudi di mare, a un primo piatto fino a un secondo di pesce alla griglia. Tutto pensato per soddisfare anche i palati più esigenti. La creatività culinaria si unisce alla tradizione, regalando un'esperienza gustativa indimenticabile. I piatti sono accompagnati da una selezione dei migliori vini locali o internazionali, consigliati dal nostro sommelier. L'esperienza sarà completata da un servizio attento e cordiale. Il ristorante "Seaside" è anche il luogo ideale per celebrare occasioni speciali. Organizziamo eventi privati, cene di gruppo e ricevimenti personalizzati, creando un'atmosfera unica e memorabile per te e i tuoi ospiti. Prenotazioni al numero 0941902128

