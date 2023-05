Un tragico scontro frontale tra due auto ha causato il decesso di una donna di Salaparuta e il ferimento di altre tre persone. Il sinistro si è verificato alle porte di Sciacca, lungo la statale 115. Coinvolte una Jeep Renegade e una Opel Corsa.

Le cause del terribile impatto sono in fase di accertamento, ma sembra che la vittima viaggiasse sul sedile posteriore dell’Opel. Ferite le due persone che occupavano i sedili anteriori, trasferite in ospedale a Sciacca così come l’occupante della Jeep Renegade. Rallentamenti al traffico sulla SS115 per consentire i rilievi e la rimozione delle auto coinvolte. FOTO: ARCHIVIO