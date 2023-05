Galati Mamertino – Il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore ha analizzato la situazione sportiva e, in particolare, del calcio galatese con le finali playoff conquistate da Città di Galati e Mamertina, e con i lavori da attuare nella piscina comunale e nel polo sportivo di località Rafa.

Il primo cittadino galatese ha anche sottolineato l’importanza della Scuola Calcio New Eagles e ha parlato, in un’intervista video, dei lavori al campetto di calcio, ai campi di pallavolo e tennis, e al Palazzetto dello sport.

“Oltre all’amarezza per il risultato finale delle 2 finali playoff di Città di Galati e Mamertina, (che hanno pareggiato, ma hanno ottenuto la promozione i loro avversari, visto il miglior piazzamento in Campionato) – dichiara il Sindaco Amadore – le sensazioni non possono che essere positive, sullo sport e sul calcio a Galati Mamertino. Ovviamente ero presente ad entrambe le finali playoff (quella di Prima Categoria del Città di Galati a Patti e quella di Terza Categoria della Mamertina a Oliveri) e ho sempre affermato che la storia calcistica di Galati Mamertino è veramente importante e che il calcio negli anni ha dato tanto lustro al nostro paese. Sono molto soddisfatto, perché all’epoca quando ero Vice-Sindaco e Assessore allo Sport, ho operato la più grande scommessa e l’ho vinta insieme ai dirigenti galatesi un po’ di anni fa. Ho chiesto alle 2 squadre del paese, San Basilio e Mamertina, di unire le proprie forze e dalla loro fusione è nato il Città di Galati, che per due anni di seguito ha raggiunto i playoff in Prima Categoria. Ancora non potevamo contare sul campo “Ducezio-Parafioriti”, ma le squadre di calcio giocavano sul terreno di gioco di Contrada San Basilio (abbiamo intenzione come Amministrazione di ammodernare questa struttura e utilizzarla in modo diverso); non abbiamo dimenticato questa opera sportiva e si trova all’interno della nostra programmazione. C’è stato un periodo buio, in quanto oltre al Covid ci sono state anche delle difficoltà economiche; i dirigenti delle due società hanno operato un atto di responsabilità e il Città di Galati ha dato tantissime soddisfazioni alla cittadinanza. Infatti quest’anno, per la seconda stagione consecutiva, la squadra galatese ha sfiorato l’approdo in Promozione, pareggiando in finale contro la Nuova Rinascita Patti. Non so adesso se l’intenzione dei dirigenti è quella di presentare il ripescaggio, per poter disputare il prossimo anno la Promozione; è riconosciuto da tutti che questa società è composta da circa 27 giovani, tutti galatesi, il calcio galatese merita di fare la Promozione, ma non entro nel merito. Io sono soddisfatto di avere a disposizione il gioiellino del “Ducezio-Parafioriti” e la prossima settimana inizieranno i lavori di ammodernamento all’impianto, con l’inserimento delle torri faro e oltre a qualche modifica alle tribune e agli spogliatoi, per rendere questo campo ancora più appetibile. In questa stagione c’è stata un’altra società galatese, che ha affrontato il Campionato di Terza Categoria; si tratta della Mamertina, che ha pareggiato 2-2 nella finale playoff contro il Club Sportivo Oliveri per l’approdo in Seconda (come nel caso del Città di Galati hanno avuto la meglio gli avversari, visto il miglior piazzamento nella stagione regolare). Non dimentico la Scuola Calcio New Eagles, che opera a Galati Mamertino e fa parte del settore giovanile èlite. Non posso che essere, dunque, soddisfatto dello sport e del calcio a Galati. Ho avuto una grande intuizione, quando ero Vice-Sindaco e insieme alla Giunta Comunale, cioè quella di andare a completare il campo sportivo “Ducezio-Parafioriti“. Lo abbiamo fatto prima di altri paesi del circondario e questo ci ha permesso di avere un indotto economico importante; le domeniche, da quando esiste il nuovo “Ducezio-Parafioriti” a Galati Mamertino, sono una festa di persone e di colori. Il calcio è un modo di pubblicizzare il nostro paese e io faccio un grande in bocca al lupo a queste società. Oltre il campo di calcio noi possediamo accanto una struttura, ex Scuola materna, anche questa oggetto di un finanziamento, e a pochi passi abbiamo la pineta, la piscina comunale e diversi impianti sportivi, che stiamo ammodernando, situati in località Rafa. Con la sua posizione geografica credo che Galati Mamertino possa veramente essere un centro sportivo di eccellenza e noi stiamo veramente lavorando, affinché squadre di altre categoria possano venire a Galati Mamertino a effettuare i loro ritiri pre-campionato.

Per la piscina comunale e il suo efficientamento energetico stiamo lavorando sul lungo periodo. La nostra piscina comunale si trova a circa 1000 metri di altezza, è costeggiata da una pineta comunale, riconosciuta e visitata da molti, e a pochi passi è situata la Cascata del Catafurco. Noi abbiamo e vogliamo puntare sul nostro polo sportivo, non è da tutti per un paese di montagna possedere una piscina comunale, fruibile nei 3 mesi estivi e presa d’assalto. L’anno scorso è stata rimodernata la vasca della piscina, invece quest’anno con nostri fondi abbiamo intenzione di spendere altri 75.000 euro, per rimodernare tutto lo spazio adiacente alla vasca. Dopo circa 25-30 anni rifaremo il look alla piscina comunale, tutto sarà messo a nuovo per permettere ai visitatori della zona di poter usufruire della piscina comunale e anche degli spettacoli, che verranno organizzati sia di giorno che di sera. Nel polo sportivo è presente anche un campo di padel e abbiamo intercettato un finanziamento per un’area fitness all’aperto nel Parco Robinson, e cercherò di farla inaugurare, insieme alla nuova piscina comunale. Anche il campetto di calcio circostante è finanziato, ma purtroppo per lungaggini burocratiche ancora non lo abbiamo visto nascere, ma spero che preso verrà completato. Abbiamo partecipato diversi anni al bando “Sport e Periferie” e quest’anno il Ministero ci ha chiesto dei chiarimenti, che abbiamo subito dato. Accanto al campo di calcetto sono presenti un campo di pallavolo e di tennis; noi vogliamo ampliare la nostra offerta turistico-sportiva. Ovviamente la strada da fare è tanta, però il centro sportivo esiste e deve essere migliorato. Non dimentico il Palazzetto dello sport, anche questo già finanziato, ma la burocrazia ci sta rallentando; i lavori sono fermi da circa un anno, ma la cittadinanza al più presto vuole vedere il completamento di quest’altra opera sportiva”.