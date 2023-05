Le vie invase dai fedeli, il suono delle campane, la gioia nel ribadire la grande devozione alla Santa patrona. Le tradizioni si rinnovano. Nel giorno dedicato a Sant’Oliva, tutto è perfetto durante la “vutata di l’altari”.

Una festa in cui in cui la solidarietà è stata predominante, con i Carabinieri della locale stazione al comando del maresciallo Maiorana , decano del comitato e custode dell’oro della Santa nella piccola chiesa per vivere appieno le celebrazioni ancora una volta.

E poi la vara che illumina le strade e gli occhi dei portanti sfiorati dalle lacrime quando a fine processione arriva il ringarziamento alla famiglia Monaco per aver donato le maglie ma arriva soppratutto il ricordo del piccolo Giuseppe Monaco, prematuramente scoparso.

Una festa all’insegna del dono ma anche una festa segnata dal forte e condiviso, da gran parte della popolazione, appello del parroco ad abbattere qualsiasi divisione e a crescere nell’unità.