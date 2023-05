Galati Mamertino – Il Consiglio Comunale di Galati Mamertino, riunitosi ieri sera in Sessione ordinaria, ha approvato le tariffe TARI per l’anno 2023 e un debito fuori Bilancio, e ha discusso un ordine del giorno del gruppo d’opposizione “Uniti si cresce“, riferito alla stabilizzazione dei lavoratori precari e quelli a orario ridotto.

L’attuazione delle tariffe TARI è stata preceduta dall’applicazione di un Regolamento Comunale della Tassa sui rifiuti; la proposta è stata approvata con i voti favorevoli dei 6 Consiglieri di maggioranza presenti, mentre si sono astenuti i 3 componenti della minoranza.

E’ intervenuto su questo argomento il capo gruppo di minoranza Giuseppe Drago, il quale ha spiegato che secondo il suo parere l’aumento delle tariffe TARI non è solo un mero adempimento tecnico, da recepire in modo tanto automatico quanto passivo. Il gruppo di opposizione “Uniti si cresce” ha proposto all’Amministrazione e al Consiglio Comunale di ragionare sul vantaggio economico collettivo che potrebbe realizzarsi per gli utenti se, per contratto, si diradassero, da settimanali a quindicinali, i tempi di raccolta di carta e vetro; i Consiglieri di minoranza hanno poi chiesto la predisposizione di un cronoprogramma sulla definitiva ultimazione dei lavori all’isola ecologica. Ha preso poi la parola il Consigliere e Assessore Comunale Andrea Carcione, il quale ha sottolineato che, riguardo al Centro Comunale di Raccolta (CCR), si stanno valutando e verificando tutte le soluzioni possibili.

Per le tariffe TARI sono state previste 3 scadenze: prima rata di acconto entro il 31 Agosto con il 35% del costo, seconda rata di acconto entro il 30 Settembre con il 35% del costo, rata a saldo entro il 31 Ottobre con la copertura del 30% del costo. Il Consigliere di minoranza Bruno Natale ha dichiarato che il proprio gruppo è d’accordo con la rateizzazione, ma il voto sulla proposta è contrario perché sull’argomento rifiuti si deve decidere per un abbassamento dei costi. L’argomento è passato con 6 voti favorevoli e 3 astenuti (i 3 Consiglieri di opposizione).

La minoranza ha abbandonato l’Aula Consiliare, prima della discussione del riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio; il punto è stato illustrato dal Presidente del Consiglio Davide Di Nardo e si riferisce a una Sentenza del Tribunale di Patti – Sezione staccata di Sant’Agata di Militello del 2019.

In seguito si è discusso un ordine del giorno del gruppo di opposizione “Uniti si cresce”, riferito al ritiro della Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 23 Marzo 2023. “La Delibera – sottolinea il capo gruppo di minoranza Drago – prevedrebbe l’avvio di una procedura che dovrebbe portare a nuove assunzioni, in vari profili, a mezzo dell’ASMEL (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali), presso il Comune di Galati Mamertino, non tenendo in conto la questione della necessità, etica e sociale, di procedere alla stabilizzazione di 29 lavoratori ASU precari da più di 25 anni e pensando anche al miglioramento contrattuale e contributivo per altrettante unità di personale comunale, già stabilizzate, ma attualmente impiegate per sole 24 ore settimanali (ex Art. 23). Chiediamo subito la stabilizzazione e regolamentazione di questi lavoratori ASU ed ex Art. 23. Riguardo alla Delibera n. 57 riteniamo che la tempistica della presentazione del bando ha fatto sì, che non ci sia stato tempo bastevole per le tante professionalità e molti laureati galatesi e altri cittadini, che avrebbero potuto volere sostenere il previsto esame per iscriversi agli elenchi ASMEL, da cui attingere per svolgere questi concorsi; chiediamo che revochiate questa improvvida Delibera e che procediate, subito, alla stabilizzazione e regolamentazione di questi lavoratori ASU ed ex Art. 23“.

Il Sindaco Vincenzo Amadore ha risposto al gruppo di opposizione, affermando che in quest’anno e mezzo di mandato politico l’Amministrazione ha sempre puntato sulla valorizzazione dei propri dipendenti comunali, non guardando il colore politico, ma valorizzando sempre chi lavora e produce. “Se ci sarà modo di fare nuove assunzioni, partiremo sicuramente dai lavoratori ASU – spiega il primo cittadino galatese -. La presentazione di questo ordine del giorno ritengo sia abbastanza strumentale. Il nostro Comune sta dimostrando di essere un Comune virtuoso, riguardo alla democrazia partecipata; è stato considerato in questi termini, tra 14 diversi paesi”. Il Presidente del Consiglio Davide Di Nardo ha aggiunto che nel 2022 e 2023 sono stati operati 2 avvisi esplorativi per la categoria C, ma non ha partecipato nessuno. L’Assessore Comunale Andrea Carcione ha sottolineato che si stanno effettuando tutti i passaggi fondamentali, per far sì che i dipendenti interni possano essere inseriti nel bando ASMEL. Secondo il Consigliere di minoranza Bruno Natale per il bando ASMEL poteva essere operata una maggiore pubblicità e informazione, per permettere a quante più persone di poter prendere parte al concorso.

Infine il Consiglio Comunale galatese ha ratificato le deliberazioni n. 65 e n. 67 della Giunta Comunale del 29 Marzo 2023, riferite a 2 finanziamenti ottenuti dall’Amministrazione Comunale; l’argomento era stato già discusso nella Commissione Bilancio e Patrimonio ed è stato approvato all’unanimità, da tutti i 9 Consiglieri presenti su 10 componenti effettivi. I finanziamenti riguardano un’area fitness all’aperto e la digitalizzazione, e dovevano essere confermati dal Consiglio entro 60 giorni, dopo l’attuazione in Giunta Municipale.