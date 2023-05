Si è svolta domenica 7 maggio la seconda edizione della “GIORNATA DELLA PREVENZIONE E DEL BENESSERE”, organizzata presso il Parco Urbano “Maggiore G. La Rosa” di Barcellona P.G. dall’Associazione Le Ali di Trinacria, aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza, durante la quale sono intervenuti professionisti con colloqui di orientamento individuali su tematiche centrali per la prevenzione ed il benessere psicofisico.

All’interno della struttura, infatti, si sono svolti momenti di informazione che hanno coinvolto specialisti e cittadini su temi legati alla salute e al benessere della persona. All’esterno, nel parco, sono stati allestiti gazebo e distribuiti vari omaggi e materiale informativo su una corretta e sana alimentazione, nonché sui principali rischi inerenti le malattie sessualmente trasmissibili. In particolare, tra gli altri omaggi, sono stati distribuiti oltre 100 sacchetti di educazione alimentare, più di 50 sacchetti di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, nonché numerosi coupon per analisi del sangue e prestazioni professionali specialistiche. Nel corso della mattinata ha avuto luogo una dimostrazione di manovre salvavita ad opera del Comitato di Barcellona P.G. della Croce Rossa Italiana.

La II Giornata della Prevenzione e del Benessere ha voluto promuovere e diffondere il messaggio che la salute fisica non può essere scissa dalla salute mentale e dal benessere sociale. Corpo, mente e relazione sono, infatti, i tre ingredienti del benessere . E’ importante che il proprio stile di vita possa apportare beneficio allo stato psico-fisico ed è per questo che azioni consuete come svegliarsi presto al mattino, scegliere cibi salubri e non contaminati, alimentarsi con accuratezza , fare esercizi fisici, diventa una delle nostre priorità.

La tutela del benessere psico-fisico passa, quindi, anche attraverso un’alimentazione sana, volta a prevenire patologie di natura fisica ed evitare veri e propri disturbi mentali. Una dieta scorretta, infatti, può determinare affaticamento, ansia, sbalzi d’umore, passività, irritabilità, disturbi del sonno, riduzione delle performance cognitive ed effetti negativi sulla personalità e sulle emozioni.

Il Presidente dell’Associazione dott. Pasquale Tramontana dichiara: “A nome di tutto il Consiglio Direttivo, esprimo piena soddisfazione per il successo registrato dalla II giornata della prevenzione e del benessere.

Abbiamo riscontrato una larga partecipazione e un grande interesse sui temi trattati, nonché ricevuto numerosi feedback, che utilizzeremo per ampliare e migliorare l’offerta delle prossime edizioni. Il momento durante il quale il Comitato di Barcellona P.G. della Croce Rossa Italiana ha eseguito una dimostrazione di manovre salvavita è stato molto partecipato.

Desideriamo ringraziare tutta l’organizzazione ed, in particolar modo, i professionisti Dott. Giuseppe

Zaccone – Medico Chirurgo specialista in Chirurgia Generale; Dott.ssa Maria D. Angela Ciarrotta –

Medico Chirurgo specialista in Dermatologia e Venereologia; Dott.ssa Alessandra Mirabile – Psicologa

dello Sviluppo e dell’Educazione e Analista del Comportamento BCBA®️; Dott.ssa Rosa Bilardo – Biologa

Nutrizionista; Dott. Giuseppe Cigala – Assistente Sociale”,che con il loro contributo, effettuando

numerosi colloqui di orientamento, hanno reso possibile la realizzazione della giornata. Un

ringraziamento particolare va al Comitato di Barcellona P.G. della Croce Rossa Italiana ed al suo

presidente Giuseppe Puliafito per la costante collaborazione”.