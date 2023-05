Modifiche al Regolamento sull’imposta di soggiorno al vaglio della prima commissione consiliare di Milazzo presieduta da Valentina Cocuzza che, nella giornata di oggi, assieme ai colleghi Massimo Bagli, Antonino Italiano, Santino Saraò e Rosario Piraino, proporrà agli uffici, attraverso un emendamento, alcune modifiche come la possibilità di rateizzare sino a 24 mesi i debiti superiori a 10 mila euro, senza la necessità di dover

sottoscrivere una fideiussione.

“Un modo per aiutare i nostri operatori – ha detto Cocuzza – che si aggiunge alla rateizzazione già prevista da 3000 euro (12 rate) sino ad oltre 15 mila euro (120 rate) proprio perché consapevoli delle difficoltà esistenti”.

“Il Regolamento – aggiunge l’assessore alle Finanze Roberto Mellina – innanzitutto individua le strutture ricettive presenti sul territorio comunale, ben 162, la maggior parte delle quali sono classificate come “case vacanze” non in regola e in tal senso il Suap sta sollecitando i titolari ad adempiere. Inoltre vi sono 15 hotel ed una pensione. Una presenza che ovviamente lascia immaginare un notevole gettito della tassa di soggiorno. Nella realtà non è così e in questi mesi gli uffici hanno inviato delle intimazioni a pagare pena la sospensione dell’attività e la successiva chiusura. Attraverso questa modifica al regolamento contiamo di agevolare chi è rimasto indietro”.