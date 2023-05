Dopo la mostra Europae, lo spazio Lyceum – Scuola delle cose di Oliveri presenta Asiana, mostra sull’arte moltiplicata.

Uno spazio dedicato, in Via Gaspare Amodeo 81, con serigrafie, grafiche, multipli e libri d’artista dei maggiori artisti asiatici del 900. Si tratta del primo di una serie di appuntamento della rassegna “Sentieri d’Oriente Sentieri d’Occidente, la Natura del Gesto la Natura del Suono”, con approfondimenti letterari ed esperienze performative d’arte e musica, degustazioni ed altro ancora.

Domani il primo degli eventi. Sarà presente la professoressa Daniela Brignone, massimo esponente negli gli studi sul Liberty. Seguirà una degustazione degli eccellenti vini dell’azienda Gaglio Vignaioli dal 1910, per poi chiudere con la suggestiva performance di musica e movimento – We araund whit a little bag- degli artisti Pierfrancesco Mucari e Giorgia Di Giovanni.