“Entro lunedì prossimo (15 maggio), riapriremo al traffico veicolare almeno una corsia della S.S. 116. Posso garantire che nell’importante arteria che da Naso permette di raggiungere altri centri dei Nebrodi, si ritornerà a transitare”.

L’annuncio del sindaco Gaetano Nanì a otto giorni dall’ordinanza (n° 30 del 03 maggio 2023, la chiusura della S.S. 116 in vigore dal 04 maggio), con la quale il primo cittadino era stato costretto, per motivi di pubblica incolumità, a interdire il transito sulla S.S. 116, nel tratto compreso tra il km 52+600 ed il km 52+800, ovvero nel rione Bazia. “In questi giorni abbiamo lavorato moltissimo per assicurare la riapertura in tempi rapidi – continua Nanì – e sono stati diversi i sopralluoghi effettuati insieme a tecnici qualificati, Anas, Protezione e Genio Civile. Nelle prossime verranno adottate le dovute precauzioni che permetteranno, appunto da lunedì, l’apertura di una corsia. La viabilità, sarà gestita da un impianto semaforico automatizzato. Infine riguardo alla transitabilità della strada che interessa le contrade Lacco, Terrano e Badia, stiamo vagliando diverse soluzioni”.

Al sindaco, che ha trovato grande disponibilità da parte della autorità competenti, è stato garantito che il problema sottostante l’area interessata dalla chiusura, ovvero l’instabilità della coltre superficiale dovuta a evidenti fratture del terreno, con cedimenti e quindi improvvisi distacchi di ammassi rocciosi, sarà definitivamente eliminato.

“Ringrazio per la pazienza e la comprensione, tutti coloro che in questi giorni hanno subito, causa la chiusura, notevoli disagi, ma non potevamo assolutamente rischiare l’incolumità delle persone che giornalmente transitano in questa e nelle strade adiacenti. Infine, voglio sottolineare la grande disponibilità verso il nostro comune da parte delle Istituzioni per risolvere definitivamente il problema: questa è la prova provata del grande credito che la città di Naso può vantare a livello regionale e nazionale”.