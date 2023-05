“Quel barcone non può più rimanere a piazza San Papino. Non solo perché rischia di andare definitivamente perduto, ma perché rappresenta un potenziale pericolo”.

Ad affermarlo il consigliere comunale Pippo Doddo che ieri a conclusione dell’ennesimo sopralluogo ha chiesto al sindaco e all’assessore competente di attivarsi affinché venga rimosso da piazza San Papino l’antico palischermo della tonnara, ormai ridotto ad un ammasso di macerie, con possibilità di ulteriori cedimenti che mettono anche a rischio l’incolumità dei bambini che, per gioco, dovessero ritrovarsi in quell’area. Il consigliere ritiene che la piazzetta meriti maggiore attenzione e di essere valorizzata per diventare un luogo di aggregazione e pertanto è utile trovare al barcone un’altra destinazione.

"E – conclude Doddo – si badi bene a non spendere delle somme per quello che ormai non esiste più. Si tratta di denaro dei cittadini. Nessun turista va a vedere un qualcosa che, in queste condizioni, non ha alcuna valenza. Ecco perché è opportuno, coinvolgendo la Soprintendenza, rimuoverlo da lì".