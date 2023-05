Partenza l’8 giugno, seconda tappa il 9 e arrivo il 10. Sono le date ufficiali della settima edizione del “Giro dei due mari con Marzia”, la manifestazione cicloturistica che attraversa l’intera provincia di Messina con lo scopo di abbattere le barriere architettoniche e mentali che emarginano i diversamente abili.

Manca esattamente un mese, quindi, allo start, che come l’anno scorso avverrà dall’Università degli Studi di Messina, quest’anno anche main sponsor della manifestazione che vede protagonista Marzia e suo papà Gianni Raineri.

Come “un contenitore di storie”, è stato definito il “Giro dei due mari con Marzia” in questi anni. E infatti la storia di Marzia e di papà Gianni, che voleva portare la figlia con sé in bicicletta e che lo ha spinto per questo motivo a creare “La Marzia”, non è l’unica: durante il la manifestazione cicloturistica si intrecciano più esperienze e più vite, che vengono condivise per sensibilizzare l’intera popolazione.

Insieme a Marzia e Gianni, però, ci saranno anche gli amici della ASD Cicloturistica Castanea, con il presidente Giacomo Crisafulli. L’associazione si occupa sin dalla prima edizione dell’organizzazione della manifestazione e sostiene da sempre Marzia e Gianni.

Saranno numerosi i comuni, le amministrazioni e gli enti coinvolti durante questa settima edizione del “Giro dei due mari con Marzia”, e in particolare due delle tappe più importanti si terranno il primo giorno: ad Alì, dove è stato realizzato un ascensore all’interno del palazzo comunale e sarà proprio Marzia a inaugurarlo, consegnando il gagliardetto ufficiale della manifestazione, segno che è stata abbattuta una barriera. Così come il gruppo si fermerà a Gaggi per l’inaugurazione del parco giochi accessibile a tutti, dove Marzia taglierà il nastro. Inoltre, Marzia è anche ambasciatrice della bandiera lilla, il che vuol dire che lavora attivamente per migliorare l’accessibilità e per diffondere la cultura dell’inclusione, oltre che rappresentare un’eccellenza nello sport e sostenere il lavoro di Bandiera Lilla a favore dell’accessibilità turistica. Per questo motivo, che avrà l’onore di consegnare questo importante riconoscimento al comune di Letojanni, che quest’anno ha raggiunto il prestigioso traguardo che gli permette di essere inserito tra le città più inclusive d’Italia. Durante il giro verranno anche consegnati dei portachiavi a forma di rinoceronte, come promessa di un abbattimento futuro.

Anche se lo start ufficiale sarà dall’Università di Messina, Marzia e l’intero gruppo partiranno da Castanea, casa dell’ASD Cicloturistica e di Gianni, per poi concludersi all’Oasi Azzurra VIllage di San Saba con il classico “Pasta party”. Il programma più dettagliato verrà fornito in seguito. Nel frattempo, a un mese dall’inizio della manifestazione, è iniziata anche la campagna social Facebook e Instagram, per alcune curiosità sul “Giro dei due mari con Marzia” (qui il profilo Instagram e qui quello Facebook).

Ad accompagnare il gruppo durante l’intero evento: la scorta delle “Motostaffette Sicilia” con Antonio Greco, Totò Lapunzina e il presidente Salvo Muratore, il fotografo Tindaro Bartolotta e moltissime altre associazioni o individui che si sono uniti durante la pedalata, anche solo per un breve tratto.