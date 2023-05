Dopo la nota del gruppo di minoranza del Comune di Ficarra, anche il Sindaco Basilio Ridolfo, evidenziando la piena sintonia dell’amministrazione comunale con la richiesta di interventi sulle strade provinciali proveniente dai consiglieri Pizzino, Marraffa e Sciacca, intende chiarire alcuni aspetti.

L’amministrazione comunale, si legge nella nota, facendo seguito alle molteplici segnalazioni e sollecitazioni, formali e informali, ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 21.04.2023, una nota corredata da apposita documentazione fotografica, segnalando le pessime condizioni di manutenzione della SP 144 nel tratto “Brolo – Indali – Sauro – Novello” e fino all’innesto con il tratto di SP “Ficarra – Crocevia –Matini”, ottenendo dalla Città Metropolitana, dapprima l’impegno a ricolmare le buche presenti lungo la carreggiata e, successivamente, la redazione di una specifica perizia di somma urgenza per il medesimo tratto di strada per l’importo di circa 25.000,00 euro.

Basilio Ridolfo continua scrivendo che nel 2022 l’amministrazione comunale si è adoperata fattivamente incidendo in modo efficace sugli interventi di manutenzione del manto stradale della SP 145 che si sviluppa dal confine amministrativo con Brolo, fino all’incrocio con la “strada nuova” per Brolo, in località San Giacomo, interessando la C/da Rinella, nonché sulla protezione laterale, tramite apposizione di guard rail, di alcuni tratti della strada provinciale per Sinagra.

Ed ancora che nel maggio del 2023 saranno realizzati i lavori per il ripristino integrale del manto stradale sulla SP 144 nei tratti “Ponte-Crocevia” e “Bivio Fosso Pino – Casette” che sono stati appaltati all’Impresa Geraci Costruzioni srl nel gennaio del 2023.

Per concludere il primo cittadino spiega anche che i lavori di pavimentazione della strada principale che interessano il centro urbano di Ficarra si sviluppano secondo un preciso cronoprogramma, ampiamente illustrato alla cittadinanza, che non prevede alcuna interruzione del transito nei mesi estivi, proprio per evitare l’insorgenza di criticità connesse con l’aumento della popolazione e con l’incremento delle attività turistico-ricettive.