Studenti in Erasmus all’Istituto D’Arrigo di Venetico. Un’esperienza indimenticabile per alcuni studenti che hanno avuto l’opportunità di visitare la Repubblica Ceca nell’ambito del progetto Erasmus+ “Active teenagers” che vede coinvolto l’istituto in un partnerariato formato da quattro paesi europei: Turchia, Repubblica Ceca, Svezia e Italia.

Tre studenti della secondaria di primo grado, accompagnati dalle docenti Daniela Gitto Daniela (referente del progetto) e Maria Rita Antonuccio si sono recati nella Repubblica Ceca, nella cittadina di Revnice, a pochi chilometri da Praga, dal 24 al 28 aprile 2023 per svolgere la seconda mobilità prevista dal progetto (la prima si è svolta ad Antalia, in Turchia dal 23 al 27 novembre 2022). Lo scambio con i coetanei degli altri paesi è stato altamente fruttuoso e coinvolgente dal punto di vista linguistico poiché la lingua veicolare è stata l’inglese e dal punto di vista didattico giacché gli studenti hanno potuto seguire delle lezioni di musica, arte, informatica e confrontarsi con realtà scolastiche diverse dalla loro. Hanno anche acquisito delle competenze trasversali e di cittadinanza, venendo a contatto con esperienze di vita e abitudini differenti da quelle italiane. Scopo principale del progetto è la realizzazione di una performance artistica attraverso l’uso di strumenti musicali tradizionali, con la creazione di musica, parole e coro per uno spettacolo finale che si terrà in Svezia nel 2024. La prossima mobilità è prevista nel mese di ottobre del corrente anno e questa volta sarà l’Italia il paese ospitante. Tutta la comunità scolastica e le famiglie saranno impegnate nell’ospitare ed accogliere gli alunni e i docenti dei paesi stranieri.