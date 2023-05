Il Consigliere comunale di Minoranza, Mario Russo, ha presentato un’interrogazione al Sindaco di Villafranca Tirrena al fine di porre l’attenzione sulla verifica del piano di riequilibrio finanziario.

L’esponente del gruppo “Villafranca Libera” chiede se tutte le azioni previste dal piano di riequilibrio siano state realizzate, quali siano le risorse previste nelle azioni e quante ne sono state incassate e se tutte le risorse economiche siano state inserite nel bilancio previsionale 2022/2024, indicando in quali capitoli. Aspetti per i quali Russo ha chiesto risposta scritta al primo cittadino o all’assessore preposto.

In particolare, il piano di riequilibrio prevede dodici azioni di risanamento: incremento IMU ordinaria e aree fabbricabili aree B) e C); maggiori entrate canone unico patrimoniale-passi carrabili, imposta sulla pubblicità; esternalizzazione dei parcheggi a pagamento; incremento sanzioni cds per potenziamento attività di accertamento a seguito aumento stalli a pagamento; incremento sanzioni codice della strada per potenziamento attività di accertamento a seguito acquisto autovelox; Recupero costo costruzione e OO.UU.; Maggiori entrate dal servizio idrico; riduzione delle spese per servizi-macro aggregato 03; riduzione delle spese per trasferimenti di cui al macro aggregato 04 al netto delle spese escluse; riduzione spese per rimborso mutui; mutuo in deroga, ex articolo 243-bis, comma 8, lett. g) del TUEL (questa capitale e interessi); fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.