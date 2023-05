Nell’ambito della seconda fase del progetto “Una scuola senza frontiere”, otto alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Bellini” (II D e III C) e di Montagnareale (III A), che fa parte dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice”, si recheranno in Polonia ospitati a Bochnia dalla scuola “Zespol Szkol Gminnychim Lotkinov Polskich Nieszkowice Wielkie”, diretta dalla professoressa Anna Gut.

La conoscenza in presenza è già avvenuta lo scorso settembre quando la delegazione polacca è giunta a Patti accompagnata dallo stesso sindaco di Bochnia, Marek Bzdek. Al centro delle attività didattiche ci saranno canti e danze tipici di Polonia e Italia, oltre ai giochi tradizionali polacchi. Lo scambio culturale consentirà alla delegazione dell’istituto pattese di visitare Cracovia, le montagne polacche, Szczawnica, le miniere di sale di Bochnia e di godere di una mini crociera. Gli alunni saranno accompagnati dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice”, Antonina Milici, e dalle docenti Giuseppina Lena e Maria Di Dio, referente del progetto che così dice del programma: «Il progetto biennale prevede lo sviluppo di competenze linguistiche, digitali e interculturali, attraverso l’approfondimento di vari aspetti della cultura italiana e di quella polacca. Come successo ai ragazzi polacchi venuti a Patti nello scorso settembre, i nostri alunni saranno ospitati dalle famiglie di Bochnia».

Lo scambio in presenza in terra polacca, così come quello avvenuto a Patti otto mesi addietro, è stato accuratamente preparato dagli alunni guidati dai docenti, al fine di approfondire le tradizioni culturali polacche e condividere quelle italiane, con particolare riferimento alla Sicilia. «Per i ragazzi – evidenzia la dirigente Milici – sarà sicuramente un’esperienza altamente formativa, con la condivisione di momenti culturali e ludici. Con la scuola di Bochnia abbiamo avviato un bellissimo rapporto che, sicuramente, sarà molto fruttuoso».