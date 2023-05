Un grave incidente si è verificato ieri sera intorno alle ore 19:10 sulla S.S.116 al km.65+150 in contrada San Martino del Comune di Capo d’Orlando.

Coinvolte una Fiat Panda guidata da un uomo del posto e una Mira condotta da una ragazza di Capo d’Orlando.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato i due conducenti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Dopo gli esami radiologici la ragazza è stata dimessa intorno all’una di notte. Sull’uomo sono stati applicati dei punti di sutura alla testa è stato tenuto in osservazione presso il nosocomio santagatese.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia Locale con il Commissario Gugliotta e gli Ispettori Leonino e Randazzo che, in attesa del responso dell’ospedale sulla situazione clinica dei conducenti, hanno affidato in custodia i due veicoli coinvolti alla ditta autorizzata Sgrò di Capo d’Orlando.