Una marcia trionfale culminata al PalaRussello di Messina dopo un overtime. Quella Serie B interregionale attesa, inseguita, voluta. E conquistata. Gli aggettivi per i ragazzi di coach Pippo Biondo e per lo stesso allenatore non bastano. Come non bastano gli elogi per una società che, mantenendo i piedi per terra, ha saputo programmare aspettando il momento giusto per centrare i suoi traguardi.

Adesso però è già tempo di programmare il futuro. Di pensarci per tempo, di mettere in piedi un progetto importante che duri nel tempo. E così, nella prossima settimana, si terrà l’assemblea costitutiva dell’Asd Barcellona Basket 4.0. “Questo soggetto giuridico – spiega Renzo Crisafulli, motore dell’Orsa Basket – avrà il compito, l’onere e l’onore di gestire al meglio quanto abbiamo conquistato sabato scorso con immensi sacrifici“.

Dopo il traguardo raggiunto, infatti, l’Or.Sa. Basket Barcellona conclude la sua esperienza nei campionati senior e ritornerà ad occuparsi di Minibasket e campionati giovanili a 360 gradi. Ma farà parte della famiglia del nuovo sodalizio. E così Renzo Crisafulli chiama tutti a raccolta: “Chiunque sia interessato a fare parte di questa nuova associazione non esiti a chiamarmi per avere dettagli sia in termini di impegno economico, che di condivisione e di obiettivi”. Ma soprattutto lancia un messaggio alla città: “Abbiamo dimostrato che per fare pallacanestro non servono i magnati. Servono gente volenterosa, tanta umiltà e programmazione. Grazie per quello che farete per la nostra Barcellona”.