Sono arrivati ieri mattina tutti i pareri del Genio Civile di Messina per realizzare il by pass sul Ponte Mela che sono stati acquisiti positivamente dalla ditta incaricata dei lavori. E già si stanno reperendo i materiali per la costruzione.

L’annuncio è giunto nel pomeriggio di ieri dal deputato regionale Pino Galluzzo, al termine di un’interlocuzione avvenuta con il Capo del Genio Civile di Messina, ingegnere Nicola Alleruzzo.

Inoltre, il Consorzio Autostrade Siciliane – secondo quanto si apprende dallo stesso Galluzzo – ha già presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta per l’esenzione del pedaggio autostradale Milazzo – Barcellona Pozzo di Gotto e viceversa per tutto il periodo durante il quale il Ponte Mela sarà interessato dai lavori di demolizione e ricostruzione dell’impalcato.