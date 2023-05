Assolti in appello i dieci imputati che in primo grado erano stati condannati per l’occupazione dell’ex caserma San Leone.

Il giudice Alfredo Sicuro ha ritenuto “indiscutibile che gli odierni imputati abbiano posto in essere il fatto in contestazione per soddisfare un’esigenza abitativa attuale e concreta, da riferire non solo a sé stessi, ma anche ai minori dei quali erano responsabili”.

Un’occupazione “per necessità” che quindi ribalta di fatto la sentenza di primo grado che lo scorso luglio ha condannato ad un anno e sette mesi di reclusione e 500 euro di multa, gli occupanti dell’ex caserma dei carabinieri in via Gesù e Maria in San Leone di proprietà della famiglia Stagno D’Alcontres. La struttura in questione venne occupata nel 2015 per 4 mesi da una decina di famiglie in emergenza abitativa. Lo sgombero avvenne perché i Vigili del Fuoco certificarono gravi problemi strutturali dell’immobile.

Esattamente quattro anni fa, l’avvocato della proprietà si oppose alla richiesta dell’archiviazione da parte della Procura presso il Tribunale di Messina per gli indagati che a luglio 2022 vennero condannati. A prendere posizione fu l’Unione Inquilini nazionale schierandosi “a fianco delle famiglie che lottano per il diritto alla casa, come diritto fondamentale della persona”.