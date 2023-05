Rifiuti in fiamme a Spadafora. Un incendio è divampato, intorno alle 17.30 circa, in una discarica situata nell’area sotto il viadotto autostradale, esattamente in contrada Acquaveia. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Villafranca, che stanno provvedendo a mettere in atto le azioni necessarie per la messa in sicurezza dell’area.

Come si evince dai video, una densa coltre di fumo si è levata nell’aria, scaturita dal fuoco che sta bruciando rifiuti di varia natura. Sul posto anche l’Ing. Nino Barberi, che da sempre si interessa in prima persona di tematiche ambientali.