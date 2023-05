Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Le temperature saranno in aumento nei valori massimi. I venti saranno localmente forti nord-occidentali sui settori occidentale e meridionale, in attenuazione pomeridiana. Per quanto riguarda i mari, molto mossi il Tirreno meridionale settore Ovest e lo Stretto di Sicilia.