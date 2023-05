Domenica 14 Maggio in occasione della Festa della Mamma, l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare le piazze per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

Ventimila volontari tornano nelle piazze di tutta Italia per distribuire l’Azalea della Ricerca a fronte di una donazione di 18 euro.

Sarà possibile trovarle a Villafranca Tirrena in Piazza Unicef dalle 8:30 alle 13. Insieme alla pianta verrà consegnata una speciale guida contenente informazioni su prevenzione e cura dei tumori nelle varie fasce d’età.

“Da circa venti anni la Delegazione di Villafranca Tirrena – a dirlo è Letizia Bonanno, Delegata Airc Villafranca Tirrena – formata da Letizia Bonanno, Gabriella Cannata e Rosalba Rantuccio, porta avanti la ricerca con diverse attività. La campagna prosegue raccontando la Forza delle Donne contro il cancro. Regaliamo un sorriso a chi soffre donando un’azalea ed aiutiamo la ricerca che in questi anni ha dato tanti risultati”.

L’Azalea dal 1984 sboccia ogni anno per dare nuova forza alla ricerca contro i tumori che colpiscono le donne, e nel tempo è diventato un simbolo della salute al femminile. In 39 anni ha permesso di raccogliere oltre 290 milioni di euro. È possibile fare una sorpresa alla mamma, anche a distanza, ordinando l’Azalea su Amazon dal 28 aprile. Tutti gli aggiornamenti sulla distribuzione saranno disponibili in tempo reale su airc.it