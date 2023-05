Castroreale – La Lega Nazionale Dilettanti Comitato Sicilia ha definito i calendari per le finali di Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino” e di Coppa Trinacria di Seconda Categoria – Memorial “Salvatore Sajeva”, e per le semifinali di Coppa Sicilia – Memorial “Filippo Lentini”, competizione riservata alle formazioni di Prima Categoria.

La finale di Coppa Italia di Promozione vedrà affrontarsi l’FC Motta Sant’Anastasia e la Supergiovane Castelbuono; il match verrà disputato Domenica 14 Maggio alle ore 16:00 presso il Campo Comunale “Vincenzo Barone” di Modica. Entrambe le formazioni hanno già ottenuto la promozione in Eccellenza; il Motta Sant’Anastasia ha vinto il Girone D di Promozione, mentre la Supergiovane Castelbuono ha conquistato il salto in Eccellenza, grazie alla qualificazione alla finale di Coppa (la formazione palermitana è giunta al quarto posto nel Girone B ed è stata eliminata dal Lascari-Cefalù nella semifinale playoff).

In Coppa Sicilia si giocheranno le semifinali di ritorno; nei match di andata l’Aquila Bafia si è imposta in casa 1-0 contro l’Aci e Galatea, mentre è terminato in pareggio 1-1 l’incontro tra San Giorgio Piana e Monforte San Giorgio. Le gare si svolgeranno Domenica 14 Maggio, rispettivamente al Comunale di Acireale e al “Mariano Donia” di Monforte San Giorgio; le partite saranno molto importanti per Aci e Galatea, San Giorgio Piana e Monforte San Giorgio, perché sono in corsa per il salto in Promozione (l’Aquila Bafia ha già ottenuto la Promozione, grazie alla vittoria nel Girone D di Prima Categoria).

Infine nella finale di Coppa Trinacria si affronteranno Città di Santa Teresa e Serradifalco; la gara è in programma Domenica 21 Maggio alle ore 16:00, sul Campo Comunale “Bonaiuto Somma” di Mascalucia. L’organizzazione di questa finale è affidata alla Società Invictus FC 2014.