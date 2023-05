Una campagna elettorale che inizia nel segno dell’amicizia. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa da parte della candidata Sindaco Rosa Nastasi. Nella foto due donne, coloro che hanno presentato rispettivamente le liste che si batteranno il 28 e 29 maggio. Politicamente avversarie quindi, ma amiche che hanno come obiettivo unco il bene di Valdina.

“Inizia così la campagna elettorale di Valdina.- si legge nel comunicato- Due delegate donna sorridenti dopo aver assistito al sorteggio delle rispettive liste. Non avversarie, non nemiche, ma compaesane – amiche che si fanno gli auguri e che vinca la lealtà, l’amore per il paese il futuro di Valdina. Vogliamo augurare a tutti una campagna elettorale serena, leale e nel rispetto reciproco. Valdina è un piccolo paese e tutti noi abbiamo il dovere di renderlo migliore per i nostri figli. Auguri a tutti e Cambiamo non solo Valdina ma anche il modo di fare politica.”