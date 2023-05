Mirto – Si è svolta questa mattina nel Comune di Mirto la tradizionale Festa dei Tre Santi, Sant’Alfio, San Filadelfo e San Cirino, con la celebrazione della Santa Messa e la processione delle statue dei Santi per le vie del paese.

La Festa si è aperta alle ore 8:00 con lo sparo dei mortaretti, mentre alle 9:00 il Premiato Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” ha effettuato il giro canonico per le arterie viarie del Comune mirtese e in seguito ha eseguito alcune marce sinfoniche in Piazza Vittorio Emanuele. Alle 11:00 è stata celebrata, presso la Chiesa di S. Alfio, la Santa Messa da Padre Carmelo Scalisi e da Padre Calogero Frisenda; al termine della celebrazione si è tenuta la processione delle statue dei Santi, con la partecipazione di diversi giovani mirtesi.

Per l’occasione l’atrio della Chiesa di S. Alfio è stato adornato con varie bandierine e, ad accompagnare la Festa, è stata allestita la Fiera tradizionale, con numerose bancarelle. La Festa è stata preceduta nella giornata di ieri dalla processione delle reliquie dei Tre Santi, dopo la celebrazione della Messa della vigilia e la recita dei Vespri.