Una comunicazione che è giunta come una autentica doccia gelata a conclusione della riunione del Comitato per l’Ordine e la Viabilità tenutosi ieri in Prefettura. A darla è stato il Presidente del Cas, Filippo Nasca.

Il tavolo tecnico era stato convocato dal Prefetto Cosima Di Stani per garantire maggiore sicurezza sul tratto di A20 interessato dai lavori per il viadotto Ritiro. «La Toto Costruzioni ha preannunciato che ha sospeso i lavori del cantiere del viadotto Ritiro». Se questo stop dovesse concretizzarsi, i problemi relativi alla tangenziale di Messina e al bypass Baglio passano in secondo piano.

A spingere allo stop i problemi economici che la Toto Costruzioni ha palesato comunicando di non ricevere il saldo dello stato di avanzamento lavori dallo scorso luglio. Da novembre ha provveduto ad inviare tre note per avere evidenze delle somme maturate senza ottenere alcuna risposta. Poco meno di 6 milioni di euro, compresi 1,3 milioni per la realizzazione del bypass Baglio.

Di contro il Cas sostiene che la Toto non abbia il Durc in ordine e quindi non possa saldare quanto dovuto, mentre l’azienda replica che questo problema è solo recente e i saldi non pagati riguardano lo scorso mese di luglio. Un problema che adesso si ritrova a dover risolvere il prefetto Cosima Di Stani ben consapevole delle ricadute sulla circolazione globale da e per Messina lungo la A20.

La domanda che invece si pongono gli automobilisti riguarda il via libera dato lo scorso 5 maggio al cambio della viabilità prima del viadotto Ritiro. Perché farlo se c’era questo problema ben più grosso da affrontare? Ricordiamo infatti che tra 15 giorni, come da programma, era prevista la chiusura dello svincolo di Giostra per consentire la demolizione dell’ultimo tratto del vecchio viadotto. Una chiusura resa però possibile perché in questi giorni si sarebbe dovuta realizzare un’altra bretella per consentire alle auto di uscire al Boccetta.