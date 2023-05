Una splendida giornata quella domenica a Villafranca Tirrena dove si è tenuto il Primo Memorial Giovanni Cucinotta per il XII raduno Moto d’epoca.

Equipaggi di vespe e moto di ogni tipologia, per un totale di 125 mezzi, sono stati accolti nella piazza “Graziella Campagna” dove hanno effettuato le operazioni di registrazione e dopo la colazione, la partenza per raggiungere il piazzale di Giovanni, dove è stato possibile ammirare i suoi mezzi d’epoca, oltre ai moderni camion della sua nota attività lavorativa.

Per l’occasione e per onorare la sua memoria, grazie alla collaborazione degli autisti si è potuto procedere all’avviamento del vecchio camion di famiglia del 1948, fermo da diversi anni. Un momento molto emozionante, è stato sentire il rombo del possente motore a nafta, oltre al fumo denso, che ha colto di sorpresa i presenti, a testimonianza che Giovanni era presente in quell’istante.

Dopo il saluto la lunga carovana, al suono emozionante dei clacson dei camion, si è recata al cimitero, per porger omaggio alla tomba e così alla memoria dell’amico Giovanni. Successivamente, prima del pranzo, i partecipanti hanno visitato l’antico borgo di Serro e il “Trappitu di don Bastianu”.

Il Moto Club d’Epoca Sicilia, affiliato alla federazione motociclistica italiana fin dal 2006 con sede a San Pier Niceto, ha sempre organizzato raduni (ad oggi alla XII° edizione) nel comune di Villafranca Tirrena, il tutto grazie all’interessamento e alla passione del compianto Giovanni Cucinotta membro del Direttivo, imprenditore onesto e leale, titolare della ditta Cetem Autotrasporti e per diversi anni consigliere comunale del comune tirrenico.

Tanti sono stati gli sponsor che hanno aderito e contribuito alla realizzazione dell’evento, voluto fortemente dai familiari del compianto Giovanni, posticipato a causa della Pandemia da Covid-19.

“Ringraziamo oltre la famiglia di Giovanni, gli sponsor e le tante persone che a vario titolo, hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento, a seguire: i nostri soci, i vari vespa e moto club provenienti dalla Sicilia e Calabria, l’amministrazione comunale di Villafranca Tirrena , il ristorante Celona, “u trappitu i don bastianu” di Serro”. A dirlo è Roberto Scibilia, Presidente del Moto Club d’Epoca.

“Persona perbene di grande umanità che ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro sono tanti i ricordi che ci legano al nostro Giovanni. Caro amico, scusaci del ritardo”. Così lo ricordano gli amici del direttivo Moto Club d’Epoca: Salvatore Scibilia, Salvatore Basile, Domenico Certo, Coiro Francesco, Carmelo Arco, Franco Crimaldi e Nicola d’Angelo.