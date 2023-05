Anche il terzo appuntamento del “Laboratorio sui Diritti e Doveri degli Uomini” ha suscitato l’interesse del pubblico, intervenuto numeroso e ben rappresentato pure dalla giovane generazione.

Quella dello scorso venerdì è stata la volta di una tematica delicata quanto dibattuta: “Eutanasia e Testamento Biologico”. Nel corso del seminario, inserito nel calendario degli eventi laboratoriali organizzati dall’amministrazione comunale di San Piero Patti e dal Centro Studi Med. Mez. “Colajanni”, si è trattato anche di normative in vigore ponendo l’attenzione sulle malattie terminali e sul “fine vita”, argomento ancora scoperto dal punto di vista legislativo.

Dopo i saluti dell’assessore alla Cultura Salvatore Pantano, alla tavola rotonda, moderata da Consuelo D’Amico, hanno preso la parola le relatrici Camilla Malatino (responsabile della cellula di Catania dell’associazione Luca Coscioni), Emilia Lo Giudice (anestesista e rianimatrice), l’avvocatessa Giuliana Conte (segretaria Camera Penale di Enna) e la deputata regionale Ersilia Saverino. Camilla Malatino nella sua relazione ha ripercorso l’excursus legislativo che ha portato alla proposta referendaria ed ha poi minuziosamente spiegato come è regolato lo strumento della DAT (Dichiarazione Anticipata di Trattamento, il cosiddetto testamento biologico).

A seguire, la dott.ssa Emilia Lo Giudice che ha messo a nudo il difficile ruolo dei medici chiamati ad assistere pazienti terminali. In seguito, l’avvocatessa Giuliana Conte ha dato chiarito l’aspetto, la normativa attualmente in vigore e la disciplina complessiva in materia di fine vita. La deputata regionale Ersilia Saverino, invece, ha acceso i riflettori sul disinteresse di buona parte della classe politica su un argomento che tocca il singolo individuo e le famiglie, evidenziando l’impegno dell’associazionismo e degli attivisti dei diritti civili, tra cui l’associazione Luca Coscioni.

Il prossimo appuntamento già fissato al 19 maggio, sempre nel complesso monumentale del Carmine, avrà ad oggetto “Europa e Diritti”, alla presenza di altri importanti ospiti del mondo delle istituzioni, della ricerca e dell’associazionismo.