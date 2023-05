Lunedì 8 maggio, presso lo stadio Barone-D’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto, si è tenuta la finale provinciale di atletica su pista dei campionati studenteschi a.s. 2022/2023.

I giovani atleti dell’Istituto Comprensivo n.1 di Capo d’Orlando, sapientemente guidati dai docenti di Scienze Motorie e Sportive, prof. Vincenzo Guidara e prof. Giuseppe Cutugno, hanno conseguito ottimi risultati in molteplici discipline, distinguendosi tra numerosi istituti della provincia di Messina.

L’istituto orlandino ha aderito alla manifestazione iscrivendo ben 18 alunni, 9 per la categoria cadetti e 9 per la categoria cadette.

Il ricco palmares collezionato in un’intensa giornata di sport risulta così composto:

Oro e campione provinciale per Cortuso Gabriele nel salto in lungo cadetti; Oro e campione provinciale per Pinzone Vecchio Erik nel lancio del vortex cadetti; Oro e campionessa provinciale per Gammeri Federica nel salto in alto cadette; Argento per Argiri Alessia nel salto in lungo cadette; Bronzo per Bianco Matteo nel salto in alto cadetti.

Grande è la soddisfazione della Dirigente scolastica, prof.ssa Rosaria Addamo e del prof. Guidara.

“Il risultato raggiunto con le cinque medaglie è sicuramente frutto del duro lavoro svolto dal nostro “Centro Sportivo Scolastico” in orario extracurricolare” ha dichiarato il professor Guidara.

“Siamo partiti praticamente da zero. Alcuni dei nostri atleti non praticavano nessuno sport, altri, invece, praticano regolarmente le classiche attività, come il calcio, il basket e la pallavolo. Quasi nessuno era a conoscenza delle tecniche e delle modalità legate alle diverse discipline dell’atletica leggera. Per questo mi sento anche in dovere di ringraziare il prezioso Nunzio Scolaro, allenatore 2° livello FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) presso l’Associazione Podistica Capo d’Orlando che, con il suo contributo basato su grandi qualità umane e professionali, ha sicuramente alzato l’asticella del nostro gruppo di giovani atleti” ha concluso l’insegnate.

Adesso, per i tre campioni provinciali, la prossima sfida sarà a Palermo, dove si giocheranno, con gli altri alunni rappresentanti delle altre province siciliane, il titolo di campione regionale.

Nella foto di seguito gli alunni medagliati, da sinistra: Bianco Matteo (bronzo salto in alto), Argiri Federica (argento salto in lungo), Gammeri Federica (oro salto in alto), Pinzone Vecchio Erik (oro lancio del vortex) e Cortuso Gabriele (oro salto in lungo).