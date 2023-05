Messina Città degli Eventi impreziosita con l’RDS Summer Festival. Appuntamento il 21 e 22 luglio.

Il sindaco Federico Basile mantiene la promessa. “Avremo grandi artisti della musica italiana, ospiti internazionali, dj set che daranno vita a veri e propri music show: dal tramonto alle prime ore della notte cittadini e turisti potranno così partecipare ad una due giorni di grande musica, per un’estate da non dimenticare. Sono felice per questa partnership con RDS 100% Grandi Successi che si svilupperà già da lunedì con le dirette da Piazza Cairoli per promuovere le bellezze della nostra città!”.

Tra i nomi papabili c’è quello del cantante Mr Rain che, con il brano Supereroi presentato a Sanremo, sta riscuotendo parecchio successo. Quello di Mr Rain potrebbe però non essere l’unico nome presente nella manifestazione.