Un giovane di 32 anni, Aleandro Guadagna, è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco nel rione Boccadifalco a Palermo. I Carabinieri hanno cinturato la zona. Dopo qualche ora di ricerca è stato fermato il presunto killer. Si tratterebbe del padrone di casa della vittima.

I due, negli ultimi tempi, avrebbero avuto litigi per una questione di affitti non pagati. L’assassino ha atteso la vittima aspettando che uscisse dal portone e poi ha sparato. Quindi ha fatto perdere le sue tracce. I familiari hanno subito chiamato i soccorsi. Nel giro di pochi minuti è arrivata un’ambulanza ma per il 32enne non c’era già più nulla da fare. Lascia la moglie e due figli.

Sembra che prima di uscire di casa, il presunto omicida avesse lasciato una lettera ai familiari, spiegando che stava andando a sistemare la questione degli affitti non pagati.