Maltrattati e persino segregati. L’incubo di due dei tre figli adottati, una maschio e una femmina, da una coppia residente in uno dei paesi collinari del comprensorio barcellonese è finito per mano dei Carabinieri.

Moglie e marito di 41 e 46 anni sono stati arrestati in esecuzione di un ordine di carcerazione. La donna dovrà scontare quattro anni di reclusione e l’uomo tre anni e dieci mesi per avere scelto l’abbreviato. Le pene sono definitive. All’epoca dei fatti contestati, verificatisi tra il 2016 e il 2020, i ragazzi erano ancora minori.

Quotidianamente subivano maltrattamenti e venivano segregati, rinchiusi per ore in un’intercapedine ricavata tra una persiana e gli infissi di una veranda. Erano costretti a mangiare in piatti di plastica lasciati sul pavimento. Iper controllati anche nella loro camerata con le telecamere puntate sul letto per registrare tutti i loro movimenti.

E persino la madre avrebbe ammesso la “punizione” inflitta spesso ai figli che, scappando di casa, avevano raccontato tutti agli inquirenti.